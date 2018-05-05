Власти скажут решительное "нет" импорту в молдавских магазинах

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Парламент Республики Молдова утвердил в первом чтении несколько поправок в закон "О внутренней торговле", которые направлены на поддержку отечественных производителей.

Документ был разработан Министерством экономики и инфраструктуры после длительных дискуссий и обсуждений с представителями обеих сторон.

"К сожалению, в Молдове нет законов и достаточной государственной поддержки, чтобы заинтересовать молдавских производителей и помочь им стать конкурентоспособными на рынке. Мы считаем, что проект поможет увеличить производство в Молдове, что приведет к экономическому росту", — отмечают авторы проекта.

Они настаивают на том, чтобы местная продукция занимала не менее 50% полок в магазинах.

Также проект предусматривает введение штрафов для нарушителей. Предусмотрены штрафы: от 2,5 до 5 тысяч леев для физических лиц и от 10 до 20 тысяч леев для юридических лиц.

Поправки предполагают и ограничение скидки поставщиков торговцам — не более 10%, периода рекламы товаров — не более 60 дней в году.

Скидки по-молдавски: на какие уловки идут продавцы в магазинах>>>

Если закон будет принят в окончательном чтении, то поправки вступят в силу через полгода после их публикации. А список отечественных продуктов питания будет ежегодно утверждаться правительством Молдовы.