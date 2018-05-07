Какова цена настоящей истории успеха Молдовы

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) представил данные по ситуации с денежными переводами, которые присылают в республику трудовые мигранты. Согласно информации ведомства, объем трансфертов, поступающих в страну, продолжает расти.

"Позитивная эволюция трансфертов связана с несколькими факторами, среди которых экономический рост как в ЕС, так и в России — странах, в которых работает большая часть молдавских мигрантов", — заявил на брифинге в понедельник первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нацбанк меняет правила валютных операций в Молдове

По его словам, это также может указывать и на стабилизацию макроэкономической ситуации в Молдове. Он отметил, что ситуация с денежными переводами "продолжает оставаться положительным стимулом для экономики" республики.

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"В марте этого года объем трансфертов достиг 109,7 миллиона долларов, а с начала года — более 300 миллионов", — сказал Мунтяну.

Вот так молдавская экономика держится на поте и слезах десятков тысяч граждан республики, которые, побросав свои семьи и дома, отправились за границу в поисках лучшей доли. Виной тому — безработица, высокие цены и тарифы, отсутствие рабочих мест и перспектив для молодежи.