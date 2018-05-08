Дорого-богато, пускай и в кредит, или философия жизни по-молдавски

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik, Елена Комолова. Жизнь в кредит стала нормой для большинства жителей Молдовы. Одни, таким образом, возвращают накопившиеся долги, кто-то свадьбу играет, некоторые ремонт отколачивают, а есть категория людей, которые несмотря на то, что продолжают ездить в маршрутках, берут займ в банке для покупки смартфона по далеко не бюджетной цене. Дорого-богато пускай и на деньги в кредит — философия, которая свойственна многим жителям нашей страны. О том, как развивается кредитный рынок Молдовы рассказал первый вице-президент Нацбанка страны Владимир Мунтяну.

"К сожалению, кредитный портфель в молдавских леях продолжает сокращаться. В то же время наблюдается рост кредитов в свободно конвертируемой валюте. Этот показатель включает, как прямые кредиты, так и займы, привязанные к валютному курсу", — сказал Мунтяну.

По данным Нацбанка, в первом квартале этого года зафиксирован рост в 12,5% кредитов в валюте, пересчитанных в доллары. Остаток кредитов в леях сократился на 4,7% с начала года.

© Depositphotos / SimpleFoto Зависимость от роскоши, или на что молдаване тратят кредиты

По его словам, "тенденция роста кредитов в свободно конвертируемой валюте представляет риск, который в случае повышенной волатильности обменного курса национальной валюты может значительно повлиять на дебиторов, и затем по цепочке от экономических агентов может отразиться на балансе коммерческих банков".

Мунтяну отметил, что Нацбанк продолжает следить за ситуацией и при необходимости примет меры, чтобы избежать и предотвратить возможные риски.

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Чиновник добавил, что в первом квартале этого года объем новых выданных кредитов увеличился на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоже время процентная ставка по новым кредитам снизилась до 9,51%.

"Это говорит и о влиянии решений Национального банка, касающихся денежной политики, в конце прошлого года", — пояснил чиновник.

Впрочем, многие жители республики не так уж и довольны условиями кредитования, отмечая, что процентная ставка по кредитам достаточно высока.