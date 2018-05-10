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Денежные купюры и монеты разных стран

Что делать с купюрами в 500 евро, если их не принимают в банках

© Sputnik / Mikhail Kutuzov
Экономика
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Купюры номиналом 500 евро совсем скоро изымут из оборота: что делать гражданам Молдовы, которые хранят свои сбережения в наличных купюрах.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik, Ольга Паскару. Выпуск купюры номиналом 500 евро к концу 2018 году будет прекращен.

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Ее заменят банкноты новой серии в 100 и 200 евро. Об этом объявлял Совет Европейского Центробанка еще два года назад. Тогда ЕЦБ пообещал, что разового обмена с последующим обнулением стоимости купюр не будет, всё произойдёт плавно — до конца 2018 года.

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Упразднение самой крупной евробанкноты вызвано борьбой против финансирования террористической деятельности и нелегальной трудовой занятости.

В Молдове в этом месяце уже несколько банков прекратили прием купюр номиналом в 500 евро. Стоит ли паниковать, а также надо ли избавляться от "крупных денег" и как лучше это сделать с минимальными потерями, разъяснил Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Евро не является платежной валютой для Молдовы, поэтому, исходя из внутренней политики, наши банки могут ее принимать, могут и не принимать. Как, например, в случае с европейскими монетами, которые молдавские банки отказываются принимать, потому что им неудобно иметь с ними дело. Та же самая проблема связана с банкнотами в 500 евро. Но это не значит, что эти купюры не примут в качестве платежного  средства на территории Европейского союза", — отметил Гырбу.

Эксперт считает, что поддаваться панике не нужно. Деньги в любом случае останутся в обращении до неопределенного времени, поэтому менять свои планы или увеличивать расходы в евро не стоит, подчеркнул экономист.

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"Несмотря на прекращение выпуска банкноты в 500 евро, это не значит, что они недействительны — деньги в любом случае остаются в обращении. Если банки их не принимают, то обменные пункты, скорее всего, примут. К тому же, всегда есть возможность использовать эти банкноты в Европейском союзе, где они все равно останутся платежным средством", — отметил Гырбу.

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Как рассказали в Национальном банке Молдовы, риск столкнуться с проблемой обмена 500-евровой банкноты на территории нашей страны существует.

"Национальной валютой является молдавский лей, и банк предпринимает действия только по отношению к той валюте, которую имитирует. Что касается мер по отношению к иностранной валюте, это является внутренней политикой каждого банка", — пояснил источник в Нацбанке.

Вместе с тем, официального ответа Национального банка по этому вопросу для Sputnik пока предоставлено не было.

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Теги:
500 евро, купюры, валюта, Европа, Молдова, Общество
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