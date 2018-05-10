Кто займет вместо Василе Ботнаря пост главы "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Председатель фракции Демократической партии Молдовы Мариан Лупу в интервью радиостудии Sputnik прокомментировал ситуацию с назначением нового директора АО "Молдовагаз". Пост главы газовой компании остался вакантным после того, как Василе Ботнарь был назначен руководителем Службы информации и безопасности страны.

Как заявил Лупу, пока ему неизвестно, кто встанет у руля "Молдовагаз", потому что он не участвует в обсуждении соответствующего вопроса.

"Кто будет в "Молдовагаз"? Посмотрим. Не участвую в этой дискуссионной платформе. Я больше сконцентрирован на европейских вопросах, как сопредседатель ПА "Euronest", — отметил депутат.

Он добавил, что "Молдовагаз" — это частная компания, в которой у государства есть доля акция, но она миноритарная.

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"Никто ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Демократической партии, не имеет возможности выдвигать кандидата на этот пост самостоятельно. Решение будет принято на уровне руководства АО "Молдовагаз", — добавил парламентарий.