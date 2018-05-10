Приднестровским бизнесменам упростили процедуру экспорта

Постановление правительства Молдовы, утвержденное в 2017 году, начали реализовывать на КПП в Кучургане.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Сертификат о происхождении товара впервые будут выдавать экономическим агентам Приднестровья, провозящим товар через пункт пропуска "Кучурган-Первомайск".

По данным Таможенной службы Молдовы, нововведения позволят сэкономить время и ресурсы — теперь товары из Приднестровья, подлежащие экспорту, не нужно провозить через внутренние таможенные посты ради получения сертификатов о происхождении.

Вопрос об упрощении этой процедуры официально решило правительство в ноябре прошлого года.

С июля 2017 года, когда заработал совместный молдо-украинский пункт пропуска в Кучургане, через него было проведено 97 процедур экспорта и 461 процедура импорта.