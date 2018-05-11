Зачем парламент Молдовы вызвал премьер-министра на заседание

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип представил в пятницу перед депутатами парламента годовой отчет о деятельности кабинета министров.

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По данным, представленным премьером, в Молдове выросла экономика на 4,5 %, а средняя заработная плата граждан превысила шесть тысяч леев.

"В прошлом году мы внесли изменения в налоговой политике, установили новые правила на ближайшие три года. Мы модернизировали Трудовой кодекс и упростили процедуру получения разрешения на работу. Есть льготы для молодежи и женщин, а также есть программы для гастарбайтеров, которые возвращаются в страну и открывают бизнес", — добавил Филип.

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Выступая перед депутатами парламента, премьер также отметил, что в Молдове стало проще открывать и вести бизнес. По словам Филипа, республика поднялась на 20 позиций в мировых рейтингах по этому показателю.

"Все это мы делаем, чтобы привлечь инвестиции и создавать рабочие места. Результаты уже есть. В прошлом году зарегистрировано 115 миллионов долларов инвестиций. Число сотрудников в свободной экономической зоне выросло на 65%. Создано 60 тысяч рабочих мест", — заявил премьер.

Он уточнил, что в 2017 году экспорт вырос почти на 25%, а из всего экспорта 65% продукции отправляется в Европейский союз. Филип добавил, что в начале 2018 года экспорт вырос еще на треть.

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Он рассказал и о работе, проделанной в банковской системе, которая, по словам главы кабмина, попала ему в руки в разрушенном состоянии после кражи миллиарда. Навести там порядок, как уточнил Филип, удалось при поддержке Международного монетарного фонда.

"Укрепили полномочия Национального банка и обеспечили прозрачность акционеров в банках. Это уже принесло свои плоды, в страну пришел важный инвестор — банк Transilvania из Румынии, который вместе с Европейским банком реконструкции и развития стали акционером одного нашего банка", — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что ведутся работы по реставрированию Органного зала в Кишиневе и театра имени Богдана Петричейку-Хашдеу в Кагуле. Также правительство намерено продолжить реформы системы здравоохранения. По словам премьера, возрастет роль семейного врача и планируется решить проблему нехватки специалистов в селах страны.

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Филип заявил о необходимости улучшения системы образования в Молдове. Он подчеркнул, что учителям уже повысили зарплаты в сентябре 2017 года, а также в 2018 году планируется ввести в школьную программу обучения цифровое воспитание.