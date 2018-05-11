На что власти Молдовы потратят деньги из госбюджета

Как будет выглядеть государственный бюджет Молдовы на этот год после корректировки: за счет чего растут доходы и расходы?

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Правительству Молдовы пришлось внести коррективы в государственный бюджет на 2018 год. Министр финансов республики Октавиан Армашу пояснил, с чем связано это решение.

© Sputnik / Алексей Даничев Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

Чиновник отметил, что среди основных факторов, повлиявших на внесение изменений в госбюджет, стали актуализация прогнозов главных макроэкономических показателей, которые согласовали с экспертами МВФ. К корректировке основного финансового документа привели и пересмотр приоритетов программ расходов и внедрения новых программ, а также продолжение реформы центральной публичной администрации.

Таким образом, предполагается увеличение доходной части госбюджета на 303,5 миллиона леев до 36,921 миллиарда леев, а расходной — на 652,1 миллиона леев, то есть до 41,984 миллиарда леев. Таким образом, дефицит госбюджета составит пять миллиардов 62,5 миллиона леев.

Доходы увеличиваются…

Глава Минфина отметил, что прогноз роста ВВП на этот год повышен с 3% до 3,8%. Ожидается, что экспорт вырастет на 15%, а импорт — на 17,4%. Основанием для переоценки доходов госбюджета стал также более высокий темп роста поступлений налогов и сборов. Предполагается, что они увеличатся более чем на миллиард. Между тем, поступления за счет грантов, по оценкам специалистов, сократятся на 900 миллионов леев.

Расходы тоже растут…

Как пояснил Армашу, увеличение расходов связано с ростом поступлений за счет налогов и сборов.

По его словам, больше всего повысились расходы на ремонт дорог национального, местного значения и улиц — на 800 миллионов леев, закупку машин "скорой помощи" — на 105 миллионов леев. Кроме того, планируется повысить расходы на развитие Единой национальной службы экстренных вызовов "112" — 63,6 миллиона леев, ремонт электросетей — 61,2 миллиона леев, закупку локомотивов и реструктуризацию железнодорожной инфраструктуры — 53,2 миллиона леев, повышение на два лея финансовой нормы на питание детей/учащихся с 1 сентября 2018 года — 51,2 миллиона леев. Расходы на социальные выплаты увеличат на 16,7 миллиона леев.

Дополнительные деньги выделят и на развитие потенциала Национального органа по неподкупности, Службы борьбы с отмыванием денег, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества при Национальном антикоррупционном центре, а также на покрытие расходов Центральной избирательной комиссии в связи с проведением местных выборов.

Как пояснил Армашу, допсредства антикоррупционным структурам предоставляются, в том числе, для завершения процесса реализации условий, поставленных перед правительством для получения первого транша макроэкономической помощи со стороны Европейского союза.

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Проект скорректированного госбюджета должен быть утвержден парламентом страны.