Молдова 14 мая получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

Помощник президента РФ уточнил, что вопрос предоставления Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС рассмотрят сначала на заседании в узком составе.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Молдова получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза, которое пройдет в Сочи 14 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

В качестве гостя на заседание союза приедет президент Молдовы Игорь Додон.

"Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государственного наблюдателя Республике Молдова", — сказал журналистам Ушаков.

Помощник президента уточнил, что данный вопрос будет рассмотрен сначала на заседании в узком составе.

"Ожидается, что на этом заседании в узком составе будет согласован вопрос о статусе государственного наблюдателя при ЕврАзЭс, в частности, решен вопрос о наделении Молдовы соответствующим статусом. И уже, как мы предполагаем, на заседании в расширенном составе Додон примет участие в качестве представителя государства-наблюдателя", — пояснил Ушаков.

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.