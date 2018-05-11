Курс валют в Молдове: Минфине заявил, что будет с долларом в 2018 году

В Минфине рассказали, продолжит ли лей укрепляться по отношению к "американцу", насколько вырастут зарплаты, и как изменятся цены.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Министерство финансов Молдовы актуализировало расчеты относительно среднегодового курса лея к доллару — в этом году национальная валюта продолжит укрепляться к иностранному тяжеловесу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

Согласно предположениям экспертов, которые отражены в проекте откорректированного бюджета на 2018 год, к концу года "американец" будет стоить 16,79 лея, а среднегодовой курс парочки составит 16,83 лея. В предыдущей версии прогноза средний курс национальной валюты к доллару составлял 17,68 лея. При этом по итогам 2017 года "бакс" в среднем торговался по 17,10 лея.

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Прогноз среднегодового индекса потребительских цен на этот составляет 104,1% вместо 104,3%.

Ожидается, что средняя номинальная зарплата вырастет на 30 леев и достигнет шести тысяч 180 леев.