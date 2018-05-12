Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход

Вино — самый привлекательный инвестиционный актив, обошедший по доходности за последние сто лет и ценные бумаги, и драгметаллы, и произведения искусства, и антиквариат.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Вино — самый привлекательный инвестиционный актив, обошедший по доходности за последние сто лет и ценные бумаги, и драгметаллы, и произведения искусства, и антиквариат. Цены на изысканные вина только растут, а в прошлом году на фоне ожиданий обвала мирового фондового рынка вообще побили все рекорды. Инвестиционные вина за десять лет подорожали в среднем на 150%, уступив лишь раритетным автомобилям. РИА Новости разбирается, почему винтажное вино так ценится рынком.

Только правильное вино

Минувший год стал для европейских виноделов настоящим кошмаром. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится до 80% производства всего европейского вина. В результате Старый Свет недобрал от 20 до 50% урожая. В текущем винодельческом сезоне, начавшемся в сентябре 2017-го, будет изготовлено 145 гекалитров вина — это худший показатель с 1982 года, констатировали в Европейской комиссии.

Шокирующие записки официанта: что на самом деле подают в ресторанах>>>

Поставщики сразу же повысили цены, но подорожали и винтажи, за счет которых виноделы компенсируют нынешние потери. Винтажное вино — необязательно пяти- или десятилетней давности. Самый важный критерий — хороший в смысле урожая год, случающийся в среднем раз в десять лет.

Всем известно, что вкусовые качества вина улучшаются со временем, и именно в 1982 году вино впервые приобрело спекулятивную ценность. Тогда очень жаркое лето во Франции подарило особенный урожай вина, обладающего исключительными вкусовыми особенностями.

Вино приносит коллекционерам 15-25% годовых, но это "длинные" инвестиции.

Бриллианты — не лучшие друзья

Согласно ежегодному отчету международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованному в марте, за последние десять лет винтажное вино подорожало на 192%, заняв второе место в списке самых доходных инвестиционных активов (на первом — классические автомобили, прибавившие в цене 334%).

Доходность монет — 182%, ювелирных изделий — 138%, почтовых марок — 103%, произведений искусства — 78%. Бледнее всех выглядели бриллианты — 70%.

© Photo : Школа сомелье WineJet Эксперт: молдавское вино должно получить полный доступ на рынок России

А вот подсчеты швейцарской банковской группы Credit Suisse вообще развенчали мифы относительно перспективности вложений в инструменты, традиционно считающиеся самыми прибыльными. Аналитики изучили доходность различных активов за 118 лет — с 1900 года.

Стратегическое оружие молдаван от похмелья не всегда срабатывает>>>

Вино оказалось абсолютным лидером — с учетом инфляции его цена росла в среднем на 3,7% в год, общая доходность за 118 лет — 436,6%. Это лучший показатель среди всех предметов коллекционирования, подорожавших в среднем в 30 раз (2,9% в год).