Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Ежегодно Национальный банк Молдовы (НБМ) вынужден заменять 60 миллионов банкнот из-за высокой степени их износа.

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Об этом заявил глава Нацбанка Сергей Чокля в рамках заседания парламентской комиссии по бюджету, экономике и финансам, сообщает sputnik.md.

Таким образом, руководитель НБМ пояснил необходимость замены банкнот с небольшим номиналом на монеты того же достоинства. В конце февраля этого года Национальный банк Молдовы ввел в обращение серию монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев.

"Лею уже 25 лет. Ежегодно Национальный банк должен заменять 60 миллионов банкнот – процесс, который предполагает огромные издержки", — отметил Чокля.

По его словам, во многих странах мира деньги мелкого достоинства выпускаются в форме монет, так как используются чаще и, таким образом, предотвращается процесс их быстрого износа.

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Глава Нацбанка Молдовы надеется, что граждане республики привыкнут к новым деньгам.

Ранее в Нацбанке Sputnik рассказали, что с апреля монеты номиналом в 1 и 2 лея запрашиваются лицензированными банками и передаются им. Начальник управления операций с наличными деньгами Национального банка Корнелиу Мельник заявлял, что пяти- и десятилеевые монеты будут введены в обращение в начале 2019 года. Как пояснил специалист, это связано с тем, что запасы однолеевых купюр уже исчерпаны, а вот банкнот номиналом 5 и 10 леев в казначействе Нацбанка еще немало.

В НБМ подчеркнули, что банкноты в 1, 5 и 10 леев (двухлеевой купюры в Молдове нет) будут циркулировать параллельно с монетами такого же достоинства. По прогнозам Национального банка, банкноты достоинством в 1, 5 и 10 леев перестанут циркулировать в национальной экономике в 2021-2022 годах.