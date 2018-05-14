В Молдове могут подорожать сигареты

В Молдове в 2019-2020 годах планируется подорожание сигарет без фильтра.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Подготовлен законопроект, согласно которому на 2019 год будет установлена удельная ставка акциза в размере 460 леев за 1000 штук сигарет и 6% — так называемая ставка "ad valorem".

А на 2020 год планируется установить удельную ставку в размере 540 леев за 1000 штук и ставки "ad valorem" в размере 9%.

На этот год в первом приложении раздела IV Налогового кодекса для сигарет без фильтра предусматривается ставка в размере 360 леев + 6%.

Авторы инициативы утверждают, что поправка в первую очередь направлена на улучшение налогового законодательства в соответствии со ставками акцизов, применяемых к обработанному табаку.

Молдова в соответствии со взятыми на себя обязательствами должна ввести до 2025 года ставку акциза не менее 90 евро за 1000 сигарет, независимо от розничной цены.

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В то же время увеличение акцизов на табачные изделия также является средством борьбы с их употреблением, в контексте констатации того, что они являются причиной смертельных заболеваний.

Подчеркивается необходимость изменения ставок акцизов на сигареты без фильтра с учетом объединения ставок с сигаретами с фильтром. Также известно, что на международном уровне не предусматривается разделение сигарет на разные типы, поэтому они одинаково облагаются налогом независимо от наличия или отсутствия мундштука или фильтра.