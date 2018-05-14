Путин надеется, что Молдова станет наблюдателем в ЕАЭС в понедельник

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического совета выразил надежду, что Молдова уже в понедельник получит статус наблюдателя в ЕАЭС и сможет принять участие в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает РИА Новости.

Путин уточнил, что в числе вопросов, которые предстоит обсудить в узком составе, выделяется один, на его взгляд, важный. Речь идет об утверждении подготовленного евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при Евразийском совете.

"Как понимаю, все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение, а, значит, как условились ранее, сегодня, мы можем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено и президент Молдовы Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", — сказал Путин в понедельник в ходе заседания.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.