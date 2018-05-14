Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС

На заседании ВЕЭС в узком составе принято решение предоставить Молдове статус наблюдателя в ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) проголосовал в понедельник за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин, передает Sputnik International.

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Это решение было принято на заседании ВЕЭС в узком составе.

Президент России Владимир Путин ранее на заседании Евразийского экономического совета выразил надежду, что Молдова уже в понедельник получит статус наблюдателя в ЕАЭС и сможет принять участие в расширенном заседании ВЕЭС.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В Сочи в понедельник стартовал саммит Евразийского экономического союза. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также Молдовы, которая в ЕАЭС не входит. На форуме обсуждаются вопросы экономики, торговли, энергетики и медицины.

В апреле 2017 года Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС.