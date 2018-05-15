Как сыр в масле: кто в Молдове может купить все, что душа пожелает

Сколько жителей Молдовы довольны своим материальным положением и могут похвастать тем, что живут безбедно и ни в чем себе не отказывают? Ответ на этот вопрос попытались найти социологи.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Только один процент населения Республики Молдова может похвастать тем, что ни в чем себе не отказывает в плане покупок. Таковы данные опроса "Барометр общественного мнения", проведенного Институтом общественных политик страны.

Согласно результатам исследования, практически трети опрошенным денег не хватает даже на самое необходимое, а 43% респондентов заявили, что располагают средствами только на первостепенные нужды. Опрос показал, что 21% граждан не могут себе позволить приобрести что-то дорогое, а лишь 5% могут купить недешевые вещи, но при этом обделив себя в чем-то другом.

И только 1% респондентов, по данным исследования, позволяет себе покупать что угодно, ни в чем себя не ограничивая.

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Опрос также показал, что 71% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Это недовольство стало расти с 2011 года.

Впрочем, сейчас, как отмечают эксперты, наблюдается снижение показателя, но происходит это очень медленно. По данным опроса, у 25% респондентов противоположная точка зрения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кому в Молдове жить хорошо, или Как богатые богатеют, а бедные беднеют

Что касается крупных городов Молдовы, то 78% опрошенных кишиневцев отметили, что дела в стране "движутся" в неправильном направлении. Такого же мнения придерживается 74% участвовавших в исследовании бельчан.

Чем больше всего недовольны жители республики?

Первое место занимают низкие пенсии, а второе — маленькие зарплаты. Также граждан страны беспокоит борьба с коррупцией, промышленность, отсутствие рабочих мест. Меньше всего, согласно данным опроса, респонденты переживают за образование, культуру и здравоохранение.

Опрос проводился с 19 апреля по 9 мая. Всего в социсследовании приняли участие более тысячи 700 человек. Максимальная погрешность составляет +/-3-4%.