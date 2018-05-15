Нацбанк Молдовы предупреждает о рисках: что ждет жителей республики

Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) предупреждает жителей республики об опасности инвестирования в криптовалюты.

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"Учитывая зарегистрированные за последние месяцы большие скачки, включая обвал стоимости, закрытие некоторых платформ обмена виртуальных денег, Национальный банк укрепил свое мнение о криптовалютах и инвестиции в них", — отметили в НБМ.

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В частности, регулятор в очередной раз обратил внимание на повышенные риски утратить вложенные в криптовалюту деньги.

Нацбанк выступает против участия предоставляющих услуги по оплате или обмену валюты компаний в торговле криптовалютами для избежание рисков, в том числе отмывания денег.