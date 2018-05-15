Ущерб в миллионы, а штраф в сотни тысяч: как в Молдове бизнес ведут

Зарплаты в конвертах, уклонение от уплаты налогов, махинации с документами: как молдавская компания нанесла ущерб государству в миллионы леев.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Руководители одной из строительных фирм молдавской столицы задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате обысков, проведенных сотрудниками Генерального инспектората расследований во вторник, задержаны три человека в возрасте от 31 года до 40 лет.

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По данным следствия, подозреваемые нанесли ущерб государственному бюджету в размере восьми миллионов леев. Злоумышленники вносили ложные данные в декларации о подоходном налоге с предпринимательской деятельности за 2016-2017 годы. Помимо этого, неверные данные, начиная с 2015 года, вносились в декларации об уплате НДС, а также в отчеты об уплате налогов с зарплат работников предприятия, отмечают в Генеральном инспекторате полиции.

В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых, обнаружены документы и деньги, полученные от покупателей квартир.

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Если вину фигурантов дела докажут, то им грозит тюремное заключение сроком до шести лет или штраф от 167,5 тысячи до 267,5 тысячи леев. В обоих случаях подозреваемые могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.