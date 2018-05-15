22:02 15 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Табло курса евро в витрине операционной кассы

Сокрушительное падение евро: курс валют в Молдове шокирует

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
125 0 0

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на среду: поведение лея продолжает удивлять.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал официальный курс валют на среду, 16 мая. Наиболее существенные изменения претерпела пара евро/лей. "Европеец" продолжает терять позиции и за сутки рухнул сразу на 11 банов, установившись на отметке в 19,7253 лея. К слову, за месяц евро подешевел к лею на два с лишним процента.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот

Что касается доллара, то "американец" уже месяц как танцует вокруг одних и тех же значений. В среду курс пары доллар/лей составит 16,5499 лея. Таким образом, американская валюта за сутки уступила лею один бан.

Прогноз Минфина по курсу валют до конца этого года можно посмотреть здесь.

Украинская гривна тоже несколько просела: ее в Молдове можно будет купить всего за 0,6316 бана. Румынский лей будет продаваться по 4,2597 бана, а российский рубль — по 0,2671 банов.

Что происходит с курсом валют?

Вице-директор Нацбанка Молдовы Владимир Мунтяну пояснил изменения на валютном рынке страны.

"Национальный банк устанавливает официальный курс молдавского лея только относительно американского доллара в зависимости от объема транзакций, и по какой цене они были осуществлены как на межбанковском, так и на внутрибанковском рынках", — сказал Мунтяну. 

Dollar und Euro
© Sputnik / Mihail Kutuzov
Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства

Если говорить более простыми словами, то курс валютной пары евро/лей рассчитывается математически, исходя из поведения доллара к евро.

Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро>>>

Как считает чиновник, укрепление лея — абсолютно нормальное явление, "так как за последние недели евро обесценился по отношению к доллару примерно на 4%".

Он пояснил, что это обесценивание связано с макроэкономическими тенденциями в еврозоне, США и других странах. Мунтяну подчеркнул, что пока рано делать какие-либо прогнозы о дальнейшем поведении евро.

По теме

Парламент решил: молдаване будут иначе менять доллары и евро
Поведение пары доллар-евро: чего еще ждать на валютном рынке Молдовы
Теги:
лей, курс валют, доллар, евро, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Синтетические наркотики
    Не дождетесь!

    Министр юстиции Грузии заявила, что легализации употребления наркотиков в стране не планируется, и объяснила детали госнаркополитики.

  • Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
    Миссия выполнима

    Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке
Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
За рулем: Путин проехал на КАМАЗе по Крымскому мосту
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться