Сокрушительное падение евро: курс валют в Молдове шокирует

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал официальный курс валют на среду, 16 мая. Наиболее существенные изменения претерпела пара евро/лей. "Европеец" продолжает терять позиции и за сутки рухнул сразу на 11 банов, установившись на отметке в 19,7253 лея. К слову, за месяц евро подешевел к лею на два с лишним процента.

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Что касается доллара, то "американец" уже месяц как танцует вокруг одних и тех же значений. В среду курс пары доллар/лей составит 16,5499 лея. Таким образом, американская валюта за сутки уступила лею один бан.

Прогноз Минфина по курсу валют до конца этого года можно посмотреть здесь.

Украинская гривна тоже несколько просела: ее в Молдове можно будет купить всего за 0,6316 бана. Румынский лей будет продаваться по 4,2597 бана, а российский рубль — по 0,2671 банов.

Что происходит с курсом валют?

Вице-директор Нацбанка Молдовы Владимир Мунтяну пояснил изменения на валютном рынке страны.

"Национальный банк устанавливает официальный курс молдавского лея только относительно американского доллара в зависимости от объема транзакций, и по какой цене они были осуществлены как на межбанковском, так и на внутрибанковском рынках", — сказал Мунтяну.

Если говорить более простыми словами, то курс валютной пары евро/лей рассчитывается математически, исходя из поведения доллара к евро.

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Как считает чиновник, укрепление лея — абсолютно нормальное явление, "так как за последние недели евро обесценился по отношению к доллару примерно на 4%".

Он пояснил, что это обесценивание связано с макроэкономическими тенденциями в еврозоне, США и других странах. Мунтяну подчеркнул, что пока рано делать какие-либо прогнозы о дальнейшем поведении евро.