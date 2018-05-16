Кошмарный рост цен: в Молдове объявили о подорожаниях

Никто не ждал, но это произошло: держи карман шире, или как Молдову накрыла очередная волна подорожаний.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Плохая новость для молдавских водителей: в республике опять поророжало топливо. С 16 по 29 мая максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

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По информации ведомства, литр бензина АИ-95 стоит 19 леев 15 банов вместо 18 леев 82 банов. Дизельное топливо подорожало на 30 банов до 17 леев 9 банов.

Что говорит закон?

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

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В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.