Полный провал евро: курс валют в Молдове в четверг удивляет

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 17 мая. Поведение валютной пары евро/лей продолжает шокировать. За сутки "европеец" просядет по отношению к молдавской национальной валюте сразу на 20 банов и опустится до 19,5189 лея. Таким образом, с начала месяца евро подешевел к лею на три с лишним процента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Деньги в мусор: ежегодно Нацбанк Молдовы избавляется от миллионов банкнот

Что касается доллара, то "тоска зеленая" продолжается. В четверг курс пары доллар/лей составит 16,5536 лея. Таким образом, американская валюта за сутки отыграет у лея ранее утерянный один бан.

Что произойдет с курсом валют до конца этого года, по прогнозам экспертов Минфина, можно посмотреть здесь.

Украинская гривна 17 мая немного отыграется: ее в Молдове можно будет купить всего за 0,6318 бана. Румынский лей несколько просядет и будет продаваться по 4,2115 бана, а российский рубль — по 0,2648 банов.