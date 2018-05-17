Евро "колется": курс валют в Молдове в пятницу и в выходные поражает

Что ни день, то повод для удивления: Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на пятницу и выходные.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 18 мая, и выходные. После продолжавшегося на протяжении двух последних дней крутого пике и сокрушительного обвала на 31 бан евро начнет несколько отвоевывать утерянные позиции. Таким образом, за сутки "европеец" отыграет у молдавского лея восемь банов и установится на отметке в 19,6 лея. В целом же сначала месяца евро просел к молдавской национальной валюте на три с лишним процента.

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Доллар же придерживается тактики "кручу-верчу, запутать хочу", да не получится. "Американец" на протяжении довольно продолжительного времени скачет вокруг одного и того же показателя, то сдавая позиции, то возвращая утерянное. В пятницу и уикенд курс пары доллар/лей составит 16,622 лея. Таким образом, американская валюта за сутки отвоюет у лея шесть банов.

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Отыграются в пятницу и в выходные и остальные валюты. Несколько подорожает украинская гривна: ее можно будет купить за 0,6351лея. Прибавит в весе и румынский лей, который будет продаваться по 4,2318 бана, а российский рубль — по 0,2682 бана.