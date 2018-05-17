Рабочие группы Кишинева и Тирасполя обсудили проблемы импорта

После встречи 10 мая представителей по политическим вопросам Кишинева и Тирасполя прошел новый этап переговоров – на этот раз на уровне рабочих групп по экономике.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Эксперты Кишинева и Тирасполя по вопросам экономики в четверг обсудили проблемы импорта грузов в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел непризнанной ПМР.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что обсудил Губарев во время визита в Кишинев и Тирасполь

Фермеры с угодьями за трассой Рыбница-Тирасполь получат матпомощь>>>

Как уточняется, встреча прошла в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"В рамках заседания стороны сосредоточились на обсуждении проблематики импорта в Приднестровье грузов, подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю, а также ввоза товаров индивидуальными предпринимателями", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Отдельное внимание, как сообщается, уделили некоторым аспектам лицензирования, аккредитации, стандартизации и метрологии.