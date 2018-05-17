Рабочие группы Кишинева и Тирасполя обсудили проблемы импорта

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Эксперты Кишинева и Тирасполя по вопросам экономики в четверг обсудили проблемы импорта грузов в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел непризнанной ПМР.
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Как уточняется, встреча прошла в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.
"В рамках заседания стороны сосредоточились на обсуждении проблематики импорта в Приднестровье грузов, подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю, а также ввоза товаров индивидуальными предпринимателями", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Отдельное внимание, как сообщается, уделили некоторым аспектам лицензирования, аккредитации, стандартизации и метрологии.