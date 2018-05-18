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Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток

Что ждут в Молдове от строительства газопровода "Северный поток-2"

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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В пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Энергетическая безопасность и перспективы развития молдавской энергетики", на которой директор Института энергетики АН Молдовы Михаил Тыршу дал оценку состояния энергетики и рассказал о планах ее развития в будущем.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. За последние десять лет потребление энергии в Республике Молдова не сильно изменилось. Оно находится приблизительно на уровне 2300 — 2400 toe (tonne of oil equivalent). В структуре потребления энергии большую часть — почти пятьдесят процентов — составляет резидентский сектор, то есть потребители. На промышленный сектор приходится лишь 9-10 процентов.

"Только 20% электроэнергии производим мы, 80% — в основном поставки из Приднестровья, закупки осуществляются у Молдавской ГРЭС", — отметил Михаил Тыршу.  

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавская ГРЭС

Нужна ли модернизация ТЭЦ

По словам директора Института энергетики АН Молдовы, в республике действуют ТЭЦ 1 (мощность 66 Мгвт), ТЭЦ 2 (240 мгвт) и гидростанция в Костештах.

Зал Дружбы в Кишиневе
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Это основные источники, производящие у нас электроэнергию. Однако ресурс наших ТЭЦ не безграничен. Сегодня их КПД – около 80%. Десять – двадцать лет они еще будут работать. Но о будущем надо задумываться уже сегодня. В идеале необходимо строительство современной когенерационной станции.

Диверсификация поставок

Учитывая ограниченные возможности добычи собственных нефти и газа, Молдова должна диверсифицировать поставки энергоресурсов. В то же время необходимо работать еще в двух направлениях – использовать возобновляемые источники, биомассу и развивать программы по энергоэффективности. Сегодня на одну единицу продукта мы потребляем в три раза больше энергии, чем в других странах.

Жилой дом в селе
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В Молдове не исключают прекращения поставок газа через Украину

Затронув вопрос о поставках газа из России в Молдову через территорию Украины, Михаил Тыршу, отметил, что у РМ есть некоторые опасения о возможности импорта газа по этому маршруту после 2019 года, когда закончится срок действия контракта с "Газпромом".

"Мы все знаем, что сейчас строится вторая ветвь "Норд Стрим" и планируется в будущем как можно меньше поставлять газ в Украину и, соответственно, Молдову. Может возникнуть ситуация, когда будет предложена неподъемная для Молдовы цена", — сказал специалист.

Однако он подчеркнул, что об отказе от российского газа и речи быть не может.

"Мы говорим лишь о диверсификации поставок из России, из Румынии, если была бы и третья ветвь – то же было бы не плохо", — сказал Тыршу.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
Норд Стрим 2, газопровод, электроэнергия, газопровод Яссы-Унгены, энергетика, Михаил Тыршу, Молдова, Общество
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