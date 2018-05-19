Молдова против зарплат "в конвертах" – советы от МОТ

Хотя борьба с зарплатами "в конвертах" провозглашена одной из главных социальных проблем в Молдове, объем официальных окладов трудящихся настолько мизерный, что "черный нал" люди будут брать еще долго, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Несмотря на некоторый прогресс в борьбе с зарплатами "в конвертах" и с неформальной экономикой в целом, ответственным структурам Молдовы по-прежнему необходимы согласованные действия в этом направлении, заявил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза в ходе встречи с посетившими страны представителями международной организации труда.

"Мы хотим, чтобы осенью этого года был утверждены единый закон о заработной плате в бюджетной системе. Заработная плата в Республике Молдова по-прежнему низкая, миграция растет, и еще одна проблема возникает — бизнесмены не находят квалифицированных специалистов", — отметила Будза.

Джудит Ван Доорн, эксперт МОТ по малым и средним предприятиям в швейцарской Женеве, сообщила о методологии, используемой МОТ в этом подходе.

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"Методология включает в себя несколько шагов — выявление проблем и решений, их анализ, проведение дополнительных социологических исследований, составление отчета об оценке и осуществление плана действий со стороны социальных партнеров", — рассказала Доорн.

© Sputnik / Miroslav Rotari Профсоюзы Молдовы продолжают бороться за Трудовой кодекс

Растем в год "по чайной ложке"

Эксперты усматривают одну из главных причин сохранения позиций теневой экономики в низких зарплатах по стране. Правда, с первого мая 2018 года гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличился на 230 леев и составил две тысячи 610 леев в месяц. Это касается сотрудников хозрасчетных предприятий, организаций, учреждений, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

Исходя из этого, работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 15,44 лея в час. До вступления в силу соответствующих поправок "минималка" составляла 14,09 лея в час (или две тысячи 380 леев в месяц).

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А цены на протяжении 2017 года повысились на 6,6% в сравнении с 2016 годом, рост же производительности труда составил 3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2018 году составляет 9,6%.

Реальное положение дел

В целом, к концу 2018 года средняя ежемесячная зарплата, как ожидается, вырастет на 8,5% и достигнет 6180 леев, а по итогам 2019 года — до 6650 леев, а в конце 2020 — до 7250 леев. Однако, учитывая инфляцию, реальный рост дохода работающих будет примерно в два раза ниже, утверждают специалисты.