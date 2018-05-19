15:00 19 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
банкноты номиналом 200 лей

Молдова против зарплат "в конвертах" – советы от МОТ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
7010

Хотя борьба с зарплатами "в конвертах" провозглашена одной из главных социальных проблем в Молдове, объем официальных окладов трудящихся настолько мизерный, что "черный нал" люди будут брать еще долго, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Несмотря на некоторый прогресс в борьбе с зарплатами "в конвертах" и с неформальной экономикой в целом, ответственным структурам Молдовы по-прежнему необходимы согласованные действия в этом направлении, заявил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза в ходе встречи с посетившими страны представителями международной организации труда.

"Мы хотим, чтобы осенью этого года был утверждены единый закон о заработной плате в бюджетной системе. Заработная плата в Республике Молдова по-прежнему низкая, миграция растет, и еще одна проблема возникает — бизнесмены не находят квалифицированных специалистов", — отметила Будза.

Джудит Ван Доорн, эксперт МОТ по малым и средним предприятиям в швейцарской Женеве, сообщила о методологии, используемой МОТ в этом подходе.

Как пресечь выдачу зарплат в конвертах >>>

"Методология включает в себя несколько шагов — выявление проблем и решений, их анализ, проведение дополнительных социологических исследований, составление отчета об оценке и осуществление плана действий со стороны социальных партнеров", — рассказала Доорн.

Профсоюзы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Профсоюзы Молдовы продолжают бороться за Трудовой кодекс

Растем в год "по чайной ложке"

Эксперты усматривают одну из главных причин сохранения позиций теневой экономики в низких зарплатах по стране. Правда, с первого мая 2018 года гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличился на 230 леев и составил две тысячи 610 леев в месяц. Это касается сотрудников хозрасчетных предприятий, организаций, учреждений, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

Исходя из этого, работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 15,44 лея в час. До вступления в силу соответствующих поправок "минималка" составляла 14,09 лея в час (или две тысячи 380 леев в месяц).

Как в Молдове бороться с "зарплатами в конвертах" >>>

А цены на протяжении 2017 года повысились на 6,6% в сравнении с 2016 годом, рост же производительности труда составил 3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2018 году составляет 9,6%.

Реальное положение дел

В целом, к концу 2018 года средняя ежемесячная зарплата, как ожидается, вырастет на 8,5% и достигнет 6180 леев, а по итогам 2019 года — до 6650 леев, а в конце 2020 — до 7250 леев. Однако, учитывая инфляцию, реальный рост дохода работающих будет примерно в два раза ниже, утверждают специалисты.

По теме

В Молдове более 80% работников получают зарплату в конвертах
Сколько граждан Молдовы получают зарплату в конвертах
Профсоюзы рассказали о реформе пенсионной системы
Лидер профсоюзов Молдовы назвал главные проблемы трудящихся страны
Теги:
зарплата в конверте, НКПМ, МОТ, Олег Будза, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Альберс
    Главный по биатлону

    Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.

  • Празднование Дня национального костюма в Грузии
    День костюма

    Как в Грузии отмечают один из самых молодых и красивых праздников — День национального костюма – читайте в материале Sputnik.

  • Заседание городского Собрания Сухума
    Не принимается!

    Сухумские депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутках – этого требуют бастующие водители.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подготовка Санкт-Петербурга к ЧМ-2018 по футболу
Санкт-Петербург готовится к чемпионату мира по футболу
Президент Молдовы вручил высокие госнаграды
Президент Молдовы вручил высокие госнаграды
Таможенные правила России
Все, что нужно знать, пересекая границу России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться