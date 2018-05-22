Восстание евро: курс валют в Молдове в среду

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 23 мая. После продолжающегося отступления евро по отношению к молдавскому лею "иностранец" перешел "контратаку". За сутки "европеец" отыграет у молдавского лея сразу 13 банов и установится на отметке в 19,7699 лея. Между тем с начала месяца евро уступил лею около двух процентов.

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Что касается доллара, то "американец" продолжит начатую под занавес прошлой недели тактику и будет наступать на молдавский лей. В среду "зеленый" обойдется в 16,7372 лея. Таким образом, за сутки доллар отвоюет у нацвалюты еще три бана, а с начала месяца он стал тверже на один с лишним процент.

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Напирать в среду станут и остальные валюты. Несколько подорожает украинская гривна: ее можно будет купить за 0,6425 лея. Прибавит в весе и румынский лей, который будет продаваться по 4,2756 бана, а также российский рубль — по 0,2727 бана.