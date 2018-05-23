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Города России. Санкт-Петербург

Игорь Додон отправится с визитом в Санкт-Петербург

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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В четверг, 24 мая, в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона с представителями российского бизнеса.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон 24 мая примет участие в презентации "Молдавско-российского экономического форума", сообщили Sputnik в Российско-Молдавском экономическом совете, который является организатором мероприятия. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Форум пройдет в сентябре в Кишиневе, в его работе примут участие представители молдавского и российского бизнеса. Организаторы надеются, что деловой саммит станет ежегодным.

"Молдова традиционно является важным экономическим партнером России. На сегодняшний день там зарегистрировано около тысячи предприятий с участием российского капитала, а товарооборот между нашими странами по итогам 2017 года составил более 1,2 миллиарда долларов. Однако, учитывая перспективность развития сельского хозяйства, строительства, фармацевтического и туристического секторов, эта цифра все еще не раскрывает потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Для дальнейшего расширения торговых и экономических связей мы также запускаем молдавско-российский экономический форум, который, надеемся, будет носить ежегодный формат", — отметил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

В Санкт-Петербурге Додон встретится уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, президентом РСПП Александром Шохиным, сопредседателем "Деловой России" Андреем Назаровым, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым. На презентации форума также будут присутствовать деловых кругов и "капитаны" бизнеса России.

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Теги:
бизнес, форум, Игорь Додон, Санкт-Петербург, Молдова
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