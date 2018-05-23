В Кишиневе готовятся к Петербургскому экономическому форуму

Президент Молдовы проводит встречи с представителями российского бизнеса в преддверии участия в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Подготовка к участию молдавской стороны в открывающемся в четверг Петербургском международном экономическом форуме продолжается в Кишиневе.

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В частности, президент Игорь Додон встретился в молдавской столице с Андреем Назаровым, сопредседателем "Деловой России", одного из крупнейших объединений бизнесменов Российской Федерации. Назаров прибыл в Кишинев с рабочим визитом по приглашению главы государства, о чем Додон написал в Facebook.

"Мы обсудили важнейшие вопросы экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Коснулись и подготовки крупнейшего за последнее время Молдавско-российского бизнес-форума, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В нем примут участие несколько сотен бизнесменов из обеих стран, в том числе не менее 60 представителей крупного бизнеса Российской Федерации, планируется подписание инвестиционных контрактов с российскими партнерами", — рассказал Додон.

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Он напомнил, что в четверг на полях открывающегося Петербургского международного экономического форума пройдет презентация инвестиционного климата Республики Молдова для топовых представителей российского бизнеса.

"Я также планирую провести переговоры с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и с десятками других представителей крупного бизнеса РФ", — сообщил Додон.