Евро скачет: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как повел себя молдавский лей по отношению к доллару и евро?

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют четверг, 24 мая. Евро начал скакать по отношению к молдавскому лею. "Иностранец" то отступает, то нападает на национальную валюту. Если в среду евро контратаковал лей, отвоевав за сутки 13 банов, то в четверг проиграет нацвалюте 9 банов и установится на отметке в 19,659 лея. Таким образом, с начала месяца "европеец" уступил лею около двух процентов.

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Что касается доллара, то "зеленый" продолжит тактику напирать на молдавский лей, пускай и семимильными шагами. В четверг "американец" будет стоить в 16,7833 лея. Таким образом, за сутки доллар отыграет у нацвалюты еще пять банов, а с начала месяца он стал тверже на один с лишним процент.

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Наступать в четверг станет и украинская гривна — ее можно приобрести за 0,6435 лея. А румынский лей сдаст позиции и будет продаваться по 4,2456 бана. Российский рубль тоже отступит и установится на отметке в 0,2721 бана.