Возить молдавские товары через Украину станет дешевле

В Молдове отменены сборы за провоз товаров через Украину, а число авиакомпаний, которые будут осуществлять рейсы между Кишиневом и Киевом, увеличится.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Правительство утвердило в среду два постановления о либерализации автомобильного и воздушного транспорта между Молдовой и Украиной.

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Ранее, в апреле 2018 года, оба эти документа подписали на форуме безопасности в Киеве уполномоченные представители Молдовы и Украины в присутствии премьер-министров двух стран Павла Филипа и Владимира Гройсмана.

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Теперь, перемещая товары по земле и по воздуху из Молдовы на Украину и наоборот, в том числе и транзитом, не нужно будет ждать требуемого прежде разрешения на международные перевозки и платить за них от восьми до 12 евро по текущему курсу.

Правда, это послабление касается лишь грузоперевозок, соответствующих требованиям EURO III и выше. EURO III — это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств, был введён в Евросоюзе в 1999 году.

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В 2018 году Киев предоставил молдавским грузоперевозчикам 55,7 тысячи разрешений на транспортировку товаров. Статистические данные показывают, что 80 % транзитных перевозок товаров из Молдовы осуществляется именно через Украину, сообщает пресс-служба кабмина Молдовы.

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Согласно постановлению правительства, тарифы за авиауслуги установят "в соответствии с принципами лояльной конкуренции". Также планируется увеличить рост количества компаний, которые будут выполнять рейсы между обеими странами. Повышение уровня конкуренции на рынке авиакомпаний улучшит качество предоставляемых услуг и будет способствовать снижению тарифов на авиабилеты, уверены в молдавском кабмине.