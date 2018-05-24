Евро мутит: курс валют в Молдове в пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на последующие три дня: этого от лея не ждали.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 25 мая, и в этот уикенд. Евро продолжает скакать по отношению к молдавскому лею, то наступая, то сдавая позиции. Если в среду евро контратаковал лей, отыграл за сутки 13 банов, а в четверг вернул 9 банов, то в пятницу и в выходные "иностранец" отвоюет у нацвалюты 6 банов и установится на отметке в 19,7119 лея. Стоит отметить, что с начала месяца "европеец" уступил нацвалюте два с лишним процента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

Что касается доллара, то "зеленый" продолжает гнуть свою линию, напирая на лей. В пятницу "американец" будет стоить в 16,8184 лея. Таким образом, за сутки доллар отыграет у нацвалюты еще три бана, а с начала месяца он стал тверже на один с лишним процент.

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В наступление перейдут и остальные валюты. Украинская гривна в пятницу и в выходные будет стоить 0,6438 лея, румынский лей — 4,2607 бана, а российский рубль — 0,2743 бана.