Снова вместе: Игорь Додон подружился с российским бизнесом

Почему упал молдавский экспорт в Россию, действительно ли для туристов Молдова не хуже Грузии, когда и где пройдет молдавско-российский экономический форум: читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Российские инвестиции придут в Молдову, а молдавские товары — в Россию. Об этом президент республики Молдова Игорь Додон договорился на встрече с российскими бизнесменами в Санкт-Петербурге.

"Быстрее, больше, объемней"

Молдавского лидера в северной столице встретили четыре десятка предпринимателей из двадцати отраслей бизнеса. Совокупный капитал компаний-участниц встречи — около четырех миллиардов долларов. "Для Молдовы это сигнал: Россия хочет сотрудничать", — отметил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

Додон напомнил собравшимся и о непростой судьбе молдавско-российского товарооборота.

"В конце 90-х — начале 2000-х Россия была основным инвестором в экономику Молдовы. Наши товары были широко представлены на российском рынке. Однако после 2013 года, когда Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, динамика перестала быть радужной. Экспорт Молдовы в Россию упал более чем в два раза — от шестисот до двухсот миллионов долларов. Российский импорт в Молдову сократился в полтора раза. Тем не менее, мы не хотим ни с кем ссориться — ни с европейцами, ни тем более с нашими друзьями из России. Моя задача — сделать внешнюю политику Молдовы сбалансированной. Поддерживать этот баланс очень непросто, но это можно сделать", — подчеркнул президент.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: статус наблюдателя при ЕАЭС даст преимущества нашей экономике

За 2017 год торговые связи между Россией и Молдовой выровнялись: по данным президента, рост товарооборота составил десять процентов, а за первый квартал 2018-го — двадцать пять процентов. Однако темпы роста, по мнению Додона, можно увеличить. Лидер республики обозначил свои цели в переговорах с Россией: снять ограничения на ввоз молдавских товаров и добиться снижения или отмены таможенных пошлин.

В выступлении Додон выделил еще одну проблемную область молдавской экономики — инвестиции.

Экономический форум в Петербурге: молдавские горизонты>>>

"В прошлом году Молдова привлекла всего 150 миллионов долларов инвестиций. Это ничто. Многие из вас лично делают такие инвестиции за год. Чтобы кардинально поменять ситуацию в экономике, нам нужно получать хотя бы миллиард долларов иностранных инвестиций в год. Европейцы сейчас в основном инвестируют в заводы, которые импортируют сырье из Европы, собирают детали для машин и отправляют их обратно. Да, появились рабочие места, но добавленной стоимости для экономики Молдовы маловато", — подчеркнул президент.

"Без вас не выживем"

Российские предприниматели обсудили с молдавской делегацией новый формат в помощь молдавско-российскому бизнесу — совместный экономический форум. Он пройдет 20-22 сентября 2018 года в Кишиневе. Заявлено около семисот участников из России, Молдовы и Европы. В случае успеха первого форума он станет ежегодным.

"Этим форумом мы хотим зажечь в вас искру, заинтересовать, чтобы вы приехали к нам. Потенциал у нас огромный, например, в сфере туризма. Из России в Грузию приезжает несколько миллионов туристов ежегодно, а в Молдову — 150 тысяч как максимум. Не хочу никого обидеть, но у нас — не хуже!", — отметил глава государства.

После того, как Додон и Назаров подписали соглашение о кишиневском форуме, президент республики пошутил: "Назад дороги нет. Теперь вы обязаны приехать в Молдову".

Молдавский лидер рассказал и о политической ситуации в стране: "За последний год в Молдове сложилось двоевластие: есть президент, а есть правительство, которое пытается проводить другую политику. У Молдовы должна быть единая позиция по двусторонним отношениям с Россией. Моя позиция понятна: Россия — это наш стратегический партнер, и без него мы просто не выживем. Речь идет не только об экономике, но и, скажем, о проблемах с Приднестровьем. Осенью пройдут парламентские выборы, и ситуация стабилизируется. Мы вернем нормальное стратегическое партнерство с Россией. На это нацелена и моя команда, и администрация президента Путина".

Приднестровье и ЕС взвесили перспективы сотрудничества>>>

По мнению Назарова, предприниматели из России могут заново открыть для себя дружественную страну.

"Российские инвесторы недооценили Молдову, а потенциал у нее есть: скажем, в молдавском секторе сельхозпродукции доля российских инвестиций составляет всего один процент, хотя вполне может дорасти до десяти-пятнадцати. Молдавские урожаи уже сейчас поражают воображение", — заявил Назаров.

Додон поделился своим пока нереализованным желанием: "Несколько недель назад в Кишиневе по моему приглашению побывал глава "Сбербанка" Герман Греф. Нам бы очень хотелось, чтобы крупный российский банк пришел в Молдову, но пока что я Германа Оскаровича не убедил в этом. Конечно, приход российского банка — это дополнительный стимул для инвесторов, надеюсь, что это вскоре произойдет".

Официальная часть встречи закончилась фуршетом с гостинцами из Молдовы: клубникой, черешней и вином.