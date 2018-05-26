Налоговая предупреждает о новых поправках: кого они касаются

Лицам, желающим открыть свое дело, придется подготовить больше документов, чем раньше и заполнять новые формы.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Налоговая служба Молдовы предупреждает: с 11 мая 2018 года вступили в силу поправки и дополнения, внесенные по указу Министерства финансов, об утверждении стандартизованных форм для лиц, открывающих собственное дело. Поправки были опубликованы в "Monitorul Oficial".

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Приказ был дополнен методическими указаниями по особенностям ведения учета продаж и закупок в целях налогообложения физическими лицами, которые занимаются независимой деятельностью, бланком учетного листа закупок физического лица, которое занимается независимой деятельностью, и инструкцией по его заполнению.

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Кроме того, был дополнен перечень документов, которые должны быть представлены физическими лицами для регистрации независимой деятельности. Речь идет о уведомлении о получении извещения о начале торговой деятельности, обязательно сопровождаемое копией уведомления. Также это документы, подтверждающие статус застрахованного лица в государственной системе социального страхования и обязательного медицинского страхования на момент начала независимой деятельности.