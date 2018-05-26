Рынок недвижимости в Молдове: что будет с ценами на квартиры

Купить квартиру в Кишиневе: экономисты отмечают, что этого будет самым выгодным для приобретения жилья.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. На молдавском рынке строительства жилья зарегистрирован серьезный спад. Согласно статистике, за первый квартал нынешнего года введены в эксплуатацию тысяча 119 квартир и индивидуальных жилых домов, а это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Панов: не покупайте квартиры в недостроенном или малозаселенном доме

Несмотря на то, что большая часть новостроев приходится на города — 978 квартир и частных домов общей площадью 74 тысячи квадратных метров, их количество за год сократилось примерно на треть. В сельской местности за первые три месяца этого года сдано в эксплуатацию 141 жилье с общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров, что на 4,9% не дотягивает до показателей прошлого года.

Самый серьезный спад зарегистрирован в столице — минус 36% за год. Эксперты подчеркивают, еще 10-15 лет назад отмечался высокий спрос на недвижимость в столице, а строительство жилья велось быстрыми темпами. Такая положительная динамика, как считают аналитики, объяснялась тем, что сельские жители, которые уезжали на заработки за границу, хотели вернуться домой, купить квартиру в Кишиневе и остаться на Родине.

Сейчас же — абсолютно другая картина. Как отмечают экономисты, граждане республики не хотят жить в Молдове и уезжают на ПМЖ за границу, выставляя на продажу имеющееся в Кишиневе имущество. При этом эксперты полагают, что цены на недвижимость продолжат падать.

Квартира в Кишиневе: где выгоднее купить недвижимость>>>

Экономист Виорел Гырбу заявил, что сейчас людьми движет принцип — жить там, где хорошо зарабатываешь. Исходя из этого, как считает эксперт, граждане не стремятся приобретать жилье в столице, если источник их доходов находится за рубежом. По его словам, резкий спад цен на недвижимость вызван массовым оттоком жителей Молдовы из страны.

Сколько зарплат надо вложить молдавской семье, чтобы купить квартиру>>>

Эксперт Вячеслав Ионицэ уверен, что 2018 год окажется самым выгодным для приобретения жилья за последние три-четыре года. Эксперт отметил, что в прошлом году был зарегистрирован рекорд по числу сданной в эксплуатацию недвижимости.