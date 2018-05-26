Молдавская черешня поедет в Дубай

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Урожай черешни в этом году будет ниже чем, в 2017-м. По предварительным прогнозам садоводов, разница в объеме составит порядка 25-30%, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдовы Юрий Фала.

По словам специалиста, сказались неблагоприятные погодные условия, которые сложились во время цветения черешни. Тем не менее, качество ягод обещает быть лучше, чем в прошлом году.

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"Это естественный процесс. Чем меньше плодов на дереве, тем лучше черешня", — пояснил Фала.

Уборка экспортной черешни начнется в течение ближайших двух-трех недель. Цена на нее пока не сформировалась, отметил Юрий Фала.

По словам собеседника, основным рынком для молдавских ягод по прежнему остается рынок СНГ. Большая часть черешни из Молдовы уходит на прилавки России и Беларуси.

"Потребитель из СНГ привык к молдавским фруктам. Он знает сорта, которые мы привозим. Эти предпочтения достались в наследство, и ими надо пользоваться", — отметил Фала.

Тем не менее, к ситуации на традиционных рынках тоже надо постоянно адаптироваться. Исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов пояснил, что потребитель, в частности российский, стал чаще делать покупки не на рынках, а в супермаркетах.

© Sputnik / Сергей Венявский В Молдове килограмм черешни стоит как 60 батонов хлеба

Крупные торговые сети, в свою очередь, предъявляют свои стандарты к фруктам — черешня должна быть крупной.

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"Требования к качеству и калибру черешни не отличается в России и Европе. Такая ситуация вызов для нашего производителя. Хочу сказать, что торговые сети на традиционных рынках в Казахстане, Беларуси или в России нанимают иностранных специалистов, которые внедряют общие стандарты торговли", — рассказал Фала.

Ассоциация фруктов рассматривает возможности расширения рынков сбыта. В планах — сделать несколько пробных поставок черешни в Дубай.