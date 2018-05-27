Торгово-промышленные палаты России и Приднестровья озвучили планы

Руководители Торгово-промышленных палат Российской Федерации и Приднестровья подписали документ, в котором проработали программу сотрудничества на ближайшие три года.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Торгово-промышленные палаты России и Приднестровья подписали План взаимодействия на 2018-2020 гг. Подписи над документом скрепили руководители обеих палат — Сергей Катырин и Юрий Ганин.

"Приоритетным вопросом в плане стала тема продвижения в РФ беспрецедентного инвестиционного законодательства, принятого в Приднестровье", — отметили в ТПП Приднестровья.

Стороны также согласовали мероприятия по привлечению российских экспертов и бизнесменов к участию в VI Приднестровском инвестиционно-экономическом форуме, который состоится 11-12 октября 2018 года, а также в других мероприятиях, посвященных развитию инвестиционных процессов в Приднестровье.

Тема развития цифровой экономики нашла свое отражение в совместных мероприятиях по развитию трансграничной интернет-торговли и в координации действий по созданию электронной ТПП.

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"Деловое образование будет развиваться за счет проведения совместных вебинаров, а также вследствие посещения Приднестровья популярных российских экспертов и бизнес-тренеров для проведения обучения приднестровских бизнесменов", — подчеркнули в ТПП.

Еще одним направлением совместной деятельности станет повышение квалификации приднестровских специалистов по товарной экспертизе и сертификации страны происхождения, а также по оценочной деятельности в обучающих центрах ТПП РФ.