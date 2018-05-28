Евро лихорадит: курс валют в Молдове во вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: чего ждать от поведения доллара и евро?

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 29 мая. Евро продолжает удивлять скачками по отношению к молдавскому лею. После отыгрыша утерянных позиций в выходные и понедельник "иностранец" опять начал отступать. За сутки "европеец" отвоюет у лея еще шесть банов и установится на отметке в 19,6728 лея. К слову, с начала месяца "иностранец" просел по отношению нацвалюте на два с лишним процента.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курс валют в Молдове: Минфин заявил, что будет с долларом в 2018 году

А вот доллар продолжает укрепляться по отношению к молдавскому лею. За сутки "зеленый" отвоюет у нацвалюты еще два бана и будет стоить 16,8771 лея. Наступление "американца" началось еще несколько недель назад. Маленькими шажками доллар отвоевал у лея с начала месяца около двух процентов.

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Во вторник несколько подорожает и украинская гривна: ее можно купить по 0,6459 лея. Румынский лей и российский рубль несколько ослабнут до 4,2434 и 0,2706 лея.