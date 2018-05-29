Сокрушительное падение евро: курс валют в Молдове в среду просто шокирует

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: такого поворота от евро и доллара никто не ожидал.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 30 мая. Поведение евро по отношению к молдавскому лею не просто удивляет, а шокирует. За сутки "иностранец" рухнет сразу на 15 банов и установится на отметке в 19,5266 лея. С начала месяца, "еропеец" прогнулся по отношению нацвалюте практически на три процента.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Не отходя от кассы": как за 1 молдавский лей получают до 10 долларов США

Что касается доллара, то тут тишь да гладь — "американец" продолжит потихоньку крепнуть. За сутки он отыграет у нацвалюты еще три бана и будет стоить 16,9061 лея.

Семимильными шагами "зеленый" отвоевал у лея с начала месяца два с лишним процента.

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В среду незначительно подорожает и украинская гривна: ее можно купить по 0,6477 лея.

Румынский лей и российский рубль опять сдадут позиции до 4,2053 и 0,2695 лея, соответственно.