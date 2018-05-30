Евро бунтует: курс валют в Молдове в четверг

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 31 мая. Поведение евро по отношению к молдавскому лею продолжает удивлять — после оглушительного падения в среду на 15 банов "иностранец" за сутки отвоюет сразу 18 банов и установится на отметке в 19,7096 лея. А с начала месяца, евро прогнулся по отношению нацвалюте практически на два с лишним процента.

Что касается доллара, то "американец" продолжает укрепляться к лею. За сутки он отыграет у нацвалюты еще пять банов и будет стоить 16,9638 лея. С начала месяца "зеленый" отвоевал у лея с начала месяца два с лишним процента.

Нацбанк меняет правила валютных операций в Молдове>>>

В четверг незначительно подорожают и остальные валюты. Так украинскую гривну можно будет купить по 0,6488 лея, румынский лей — 4,2464 лея, а российский рубль — 0,2714 лея.