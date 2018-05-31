Водители ликуют: цены на топливо "заморозили"

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приостановило ранее принятое решение о повышении цен на бензин и дизтопливо.

© Photo : из личного архива Симонов: цена на бензин лишь отчасти зависит от стоимости нефти

Во вторник НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев, 79 банов с 19 леев, 15 банов.

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Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев, 75 банов. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в четверг направил в НАРЭ запрос, потребовав объяснить последние решения о росте цен на топливо.

"Руководство НАРЭ приостанавливает с 1 июня последнее решение о повышении цен на топливо, принятое 29 мая, до проведения анализа поступивших обращений по этому поводу, в том числе от правительства и парламента", — отметили в агентстве.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, начиная с 12.01 вернутся цены за предыдущий период, то есть бензин будет стоить 19 леев, 15 банов, а дизтопливо – 17 леев, 9 банов.

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"НАРЭ предстоит проанализировать на следующей неделе максимально объективно представленную информацию и сопоставить ее с данными, которые учитывались при принятии решения (о повышении цен – ред.)", — добавили в агентстве.