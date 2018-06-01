Волна подорожаний или застой: что произойдет с ценами этим летом в Молдове

Поведение лея привело к стагнации цен на многие товары и услуги, считают экономисты: к чему надо готовиться жителям Молдовы?

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Молдова на данный момент переживает довольно неплохой период, так как за последнее время национальная валюта страны смогла несколько укрепить свои позиции по отношению к доллару и евро, заявил Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу. Поэтому, как подчеркивает специалист, в последующие пару месяцев цены не изменятся.

"Топливо подорожало, но стали дешевле электроэнергия и природный газ. В этом смысле есть определенный баланс. В нынешнем году у нас довольно низкий уровень инфляции — до 5%", — отметил Гырбу.

© Sputnik / Александр Кряжин Водители ликуют: цены на топливо "заморозили"

Таким образом, наблюдается стагнация цен. Однако, как подчеркнул эксперт, подобный факт не должен нас особо радовать.

"Эта ситуация хороша, но не долгосрочный, а на среднесрочный период. Так как экономический рост обеспечивается и покупательской способностью. В Молдове покупательская способность очень высокая. В будущем это может привести к новым подорожаниям", — сказал экономист.

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Официальный курс евро, установленный Нацбанком Молдовы, на пятницу, 1 июня, и выходные составляет 19,7096 лея, а доллара — 16,9538 лея.