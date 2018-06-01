Курс валют в Молдове: какова судьба лея на выходные

Данные Нацбанка: какой обменный курс по основным валютам ждет жителей Молдовы на текущий уикенд?

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на выходные, составляет 16,9638 лея. За месяц "американец" укрепился по отношению к национальной валюте на два с лишним процента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

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Евро в субботу и воскресенье стоит 19,7096 лея. За месяц "иностранец" уступил лею сразу два с небольшим процента.

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Что касается остальных валют, то курс российского рубля в выходные составляет 0,2714 лея, украинской гривны — 0,6488 лея, а румынского лея — 4,2464 лея.