Чем полезны для Молдовы связи с Владимирской областью

Между Молдовой и Владимирской областью установилось тесное экономическое и социальное партнерство.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Представители Молдовы намерены принять участие в VI Владимирском межрегиональном экономическом форуме, который пройдет с первого по третье июня.

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Этот и другие вопросы обсуждались на полях Петербургского международного экономического форума, где состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и делегации Владимирской области. На встрече было отмечено, что отношения между Молдовой и Россией, в том числе и с Владимирской областью, обрели второе дыхание — планомерно развивается экономическое сотрудничество, связи в области молодежной политики, культуры, туризма, спорта и здравоохранения.

За 2017 год внешнеторговый оборот Молдовы и Владимирской области вырос более, чем на 35 %, сообщают российские СМИ.

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Владимирская область поставляет в Республику Молдова пищевые продукты, стеклотару, бытовые и кондитерские изделия, стиральные машины. А из Молдовы в наш регион поступают обувь, двигатели и электрические генераторы, фрукты и орехи.

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На территории Владимирской области действуют семь коммерческих организаций, учредительные капиталы которых полностью или частично состоят из молдавских инвестиций. Эти экономические агенты работают в сфере производства пластмассовых изделий, кормов для животных, оптовой торговли мебелью, коврами и осветительным оборудованием, а также строительства жилых и нежилых зданий, животноводства.

Ранее, в рамках IV Владимирского межрегионального экономического форума, состоявшегося в 2016 году, был подписан договор о сотрудничестве между Собинским районом Владимирской области и Дубоссарским районом Республики Молдова. Одним из весомых результатов реализации соглашения стали поставки сельскохозяйственной продукции во Владимирскую область.

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В 2017 году в Собинке был заложен "Сад Победы" в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Основой сада стали лучшие сорта владимирской вишни и молдавского винограда, саженцы которого привезли побратимы из РМ.

Также в 2017 году школьники из Дубоссарского района Республики Молдова отдохнули в спортивно-оздоровительном центре "Тонус" Собинского района, а школьники из Собинского района — в Дубоссарском районе Республики Молдова.

За два года сотрудничества с каждой стороны было организовано шесть дружественных визитов.