У евро открылось второе дыхание: курс валют в Молдове во вторник

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 5 июня. Судя по всему, евро перешел в наступление.
Что касается доллара, то "американец" топчется на месте. На старте рабочей пятидневки "зеленый" отвоевал у лея два бана, а во вторник практически не изменился в цене и стоит 16,9703 лея вместо 16,9776.
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Украинская гривна несколько просела и продается по 0,6493 лея, а румынский лей и российский рубль немного укрепились — до 4,2724 лея и 0,2738 лея, соответственно.