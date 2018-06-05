У евро открылось второе дыхание: курс валют в Молдове во вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на 5 июня: евро напирает, а доллар топчется на месте.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 5 июня. Судя по всему, евро перешел в наступление.

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Неделю "иностранец" начал с укрепления, таким образом он отвоевывает утерянные в мае позиции. За сутки евро отыграл еще шесть банов и установился на отметке в 19,8925 лея.

Что касается доллара, то "американец" топчется на месте. На старте рабочей пятидневки "зеленый" отвоевал у лея два бана, а во вторник практически не изменился в цене и стоит 16,9703 лея вместо 16,9776.

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Украинская гривна несколько просела и продается по 0,6493 лея, а румынский лей и российский рубль немного укрепились — до 4,2724 лея и 0,2738 лея, соответственно.