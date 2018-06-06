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Национальный банк Молдовы

В Нацбанке рассказали, что будет с ценам в Молдове в ближайшее время

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Что произойдет с ценами, какая ситуация будет наблюдаться в сфере кредитования - в Нацбанке пояснили принятое решение по денежной политике.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы принял решение, касающееся денежной политики. Исполком организации постановил сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 6,5% годовых.

Экономика. Архивное фото
© Photo : Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund
Прогнозы Нацбанка подтвердились: уровень инфляции сокращается

Не изменились также ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Исполком Нацбанка решил сохранить и норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте также остался прежним — на уровне 14% от расчетной базы.

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"Решение было принято на основе последних макроэкономических анализов и корректировки прогноза инфляции на среднесрочный период. Сохранение базисной ставки на текущем уровне обосновывается дезинфляционным давлением, которое будет сохраняться в ближайшее время, но, начиная с четвертого квартала этого года, будет наблюдаться изменение тенденций", — отмечено в сообщении НБМ.

Согласно ожиданиям Нацбанка, годовой уровень инфляции в апреле этого года составил 3,7% и выйдет из вариативного целевого интервала. "Экономический рост, хотя и будет вблизи потенциала, по-прежнему создаст дезинфляционное давление", — добавили в Нацбанке.

Специалисты определили новые факторы, которые вырисовались после раунда прогноза, опубликованного в мае 2018 года, что повлияет на незначительное отклонение краткосрочной инфляции от прогноза.

Следующее заседание исполкома Национального банка намечено на 26 июля.

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Теги:
ккредиты, денежная политика, решение, инфляция, Нацбанк, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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