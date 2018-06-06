Скачки евро и уныние доллара: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: доллар перешел в отступление, а евро продолжает скакать.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 7 июня. Евро пять продолжает размашисто скакать, то уступая, то отыгрывая лею 10 банов. За сутки "иностранец" укрепится по отношению к национальной валюте на 11 банов и установится на отметке в 19,8681 лея.

Что касается доллара, то "зеленый", кажется, перешел в отступление. За сутки "американец" просядет на три бана и будет стоить 16,8853 лея.

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Несколько сдаст свои позиции и украинская гривна, которая будет торговаться по 0,6455 лея. Румынский лей и российский рубль немного укрепятся до 4,2704 лея и 0,2724 лея, соответственно.