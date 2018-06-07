Россия готова вложить в молдавскую экономику миллионы долларов

В Молдову хлынут инвестиции из России: готовящийся в Кишиневе российско-молдавский экономический форум преподнесет много сюрпризов.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В сентябре в Кишиневе пройдет российско-молдавский экономический форум, в рамках которого планируется заключить контракты на сумму более чем в 150 миллионов долларов, заявил один из организаторов форума — сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

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По его словам, большая часть проектов в области сельского хозяйства, виноделия, строительства, легкой промышленности и других отраслей осуществят на территории республики. Как отметил Назаров в интервью российскому изданию "Известия", общий объем прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику за прошлый год превысил 150 миллионов долларов.

"Планируем превысить общий годовой приток. Сейчас интенсивно развивается сотрудничество между российскими и молдавскими предпринимателями. Собственно, это и есть причина, почему организация подобного форума стала необходимой", — подчеркнул Назаров.

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Он сообщил, что в форуме примут участие порядка 500 человек, среди них — представители бизнеса и политических кругов.

"Надеемся, что вскоре Россия вернется на первое место в рейтинге иностранных инвесторов в молдавскую экономику. Ведь развитие экономических контактов может стать хорошей опорой для налаживания политических отношений", — рассказал сопредседатель "Деловой России".

Бизнес-форум, запланированный на 19-21 сентября 2018 года в молдавской столице, пройдет по инициативе президента республики Игоря Додона.

Молдавский лидер вступил в должность 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в разных сферах, в том числе и в энергетике.