Подешевеет ли топливо в Молдове: депутаты обсудили цены

Подорожание топлива в Молдове обсуждалось в парламенте: депутаты просили пояснить премьера, почему решение НАРЭ приостановили на время, а не аннулировали вообще, однако глава правительства так и не дошел до законодателей.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Молдавские депутаты на заседании в четверг обсудили вопрос повышения цен на топливо. Эти подорожания всколыхнули общественность.

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В прошлый вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки, которые будут действительны до принятия окончательного вердикта. С субботы в Кишиневе начались протесты автомобилистов.

"Мы все наблюдали ситуацию с НАРЭ и это повышение цен на топливо. Это последствия того регламента, который был принят Агентством. На основе этой методологии формирования цен экономические агенты потребовали повысить цены на топливо. Мы обсуждали эту проблему в парламенте, но не пришли к единому мнению. В итоге премьер-министр Павел Филип обратился к НАРЭ с требованием аннулировать решение о повышении цен", — отметил депутат Влад Батрынча на заседании парламента.

По его мнению, глава правительства должен объяснить, почему кабмину приходится вмешиваться в работу НАРЭ — независимого ведомства.

"Какие поручения были даны НАРЭ, и почему решение о повышении цен на топливо было приостановлено на время, а не аннулировано, как требует общественность? Напомню, что НАРЭ обслуживает национальные интересы, а не рынок и экономических агентов. Агентство должно делать все возможное, чтобы народ Республики Молдова не страдал от этих подорожаний", — сказал депутат.

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Он также обратил внимание, что закупка газа республикой стала обходиться дешевле, помимо этого на международных рынках упали цены на топливо, а в республике цены остались практически такими же.

"Поэтому мы и хотим заслушать премьер-министра, который дает указания НАРЭ. Чтобы знать, каковы последствия для национальной экономики, для социально-экономической ситуации и для граждан страны. Чтобы он пояснил, это решение НАРЭ временное или оно было аннулировано", — отметил социалист.

Он добавил, что регламент, утвержденный НАРЭ, должен быть аннулирован, так как он ведет к повышению цен.

Представитель Демпартии Думитру Дьяков напомнил, что премьер-министр не давал никаких поручений НАРЭ, а сделал замечание.

"Если НАРЭ пересмотрит свое решение, то хорошо. Поэтому считаю, что эта не тема для дискуссий. НАРЭ должно все проанализировать и решить, так как Агентство — независимое от правительства и парламента ведомство", — сказал демократ.

Коммунист Олег Рейдман обратил внимание, чем руководствовалось НАРЭ в принятии решения о повышении цен, если Агентство вдруг смогло в одну ночь его изменить. "Премьер-министр должен здесь быть, потому что методика расчета цен, решения, которые утверждает НАРЭ, все это принималось где-то, то есть не самим Агентством и не только им", — сказал Рейдман.

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В итоге парламент отказался заслушать премьера по этой теме.