Евросоюзу не нужны молдавские фрукты и ягоды

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Молдавские фрукты и ягоды нового урожая экспортировались преимущественно на рынок Евразийского экономического союза, сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook. Глава государства привел статистику за первые пять месяцев этого года.
"Согласно данным, предоставленным Национальным агентством по продовольственной безопасности, экспортеры снова отдают предпочтение стратегическому рынку Евразийского экономического союза (около 99%). Причем лидерами по импорту фруктов и ягод стали Российская Федерация и Беларусь — соответственно, 64,4% и 35%", — отметил Додон.
В качестве сравнения молдавский лидер привел статистику отправки фруктов и ягод на рынок ЕС, куда было продано всего 0,6% объема экспортированного товара.
"По объему экспорта черешни на рынок Российской Федерации зафиксирован семикратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 344 до двух тысяч 373 тонн. Объем экспорта клубники вырос в шесть раз — с 222 до тысячи 354 тонн. Экспорт черешни на рынок Беларуси составил 980 тонн, что в 3,4 раза больше предыдущего отчетного периода (284 тонны)", — отметил Додон.
В то же время, как рассказал президент, молдавские экспортеры впервые вывезли на рынок России и Белоруссии вишню в количестве 195 и тысячи 150 тонн, соответственно.
"Для сравнения на рынок ЕС экспортировано всего лишь пять тонн вишни в Румынию и 36 тонн черешни в Латвию, то есть менее 1% общего объема экспорта", — добавил молдавский лидер.
Рост экспорта поставок на рынок ЕАЭС получен благодаря усилиям, приложенным президентом Республики Молдова для восстановления торговых отношений с Российской Федерацией.
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"Получение Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе придаст новый импульс тенденции роста экспорта. Республика может стать мостом между Востоком и Западом. Нам нужны хорошие отношения со всеми странами, нас интересует как доступ к новым рынкам, так и возвращение на традиционные рынки", — подчеркнул Додон.