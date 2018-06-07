Евросоюзу не нужны молдавские фрукты и ягоды

Порядка 99% экспорта нового урожая молдавских фруктов и ягод приходится на поставки в страны Евразийского экономического союза, а в государства Евросоюза – лишь 0,6%.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Молдавские фрукты и ягоды нового урожая экспортировались преимущественно на рынок Евразийского экономического союза, сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook. Глава государства привел статистику за первые пять месяцев этого года.

"Согласно данным, предоставленным Национальным агентством по продовольственной безопасности, экспортеры снова отдают предпочтение стратегическому рынку Евразийского экономического союза (около 99%). Причем лидерами по импорту фруктов и ягод стали Российская Федерация и Беларусь — соответственно, 64,4% и 35%", — отметил Додон.

В качестве сравнения молдавский лидер привел статистику отправки фруктов и ягод на рынок ЕС, куда было продано всего 0,6% объема экспортированного товара.

"По объему экспорта черешни на рынок Российской Федерации зафиксирован семикратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 344 до двух тысяч 373 тонн. Объем экспорта клубники вырос в шесть раз — с 222 до тысячи 354 тонн. Экспорт черешни на рынок Беларуси составил 980 тонн, что в 3,4 раза больше предыдущего отчетного периода (284 тонны)", — отметил Додон.

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В то же время, как рассказал президент, молдавские экспортеры впервые вывезли на рынок России и Белоруссии вишню в количестве 195 и тысячи 150 тонн, соответственно.

"Для сравнения на рынок ЕС экспортировано всего лишь пять тонн вишни в Румынию и 36 тонн черешни в Латвию, то есть менее 1% общего объема экспорта", — добавил молдавский лидер.

Рост экспорта поставок на рынок ЕАЭС получен благодаря усилиям, приложенным президентом Республики Молдова для восстановления торговых отношений с Российской Федерацией.

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"Получение Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе придаст новый импульс тенденции роста экспорта. Республика может стать мостом между Востоком и Западом. Нам нужны хорошие отношения со всеми странами, нас интересует как доступ к новым рынкам, так и возвращение на традиционные рынки", — подчеркнул Додон.