Взбунтовавшийся евро: курс валют в Молдове в пятницу и на выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: доллар пятится назад, а евро перешел в наступление.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 8 июня, и на выходные. Евро продолжает отыгрывать у молдавского лея ранее утерянные позиции. За сутки "европеец" укрепится по отношению к национальной валюте еще на три бана и установится на отметке в 19,8926 лея.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро

Что касается доллара, то "зеленый" перешел в свободное падение. За сутки "американец" уступит молдавскому лею еще шесть банов и будет стоить 16,8226 лея.

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Несколько сдаст свои позиции и украинская гривна, которая будет торговаться по 0,6427 лея.

Румынский лей немного укрепится до 4,2719 лея, а российский рубль несколько просядет до 0,2713 лея.